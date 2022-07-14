Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести министерству спорта всероссийские и международные турниров по хоккею среди молодёжных команд.



Министерство будет заниматься этим вопросов вместе с Образовательным Фондом «Талант и успех» и органами публичной власти федеральной территории «Сириус». Срок доклада – до 1 сентября 2022 г. и до 30 ноября 2022 г.



Более того, Путин поручил в срок до 1 октября Образовательному Фонду «Талант и успех» совместно с Минспортом России, Минобрнауки России и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» обеспечить создание Национальной молодёжной студенческой спортивной лиги и проведение на федеральной территории финальных соревнований этой лиги. Доклад – до 1 сентября 2022 г., далее – ежегодно.

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