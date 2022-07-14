Жиру — об «Оттаве»: я бы не подписал здесь, если бы не думал, что есть шанс выиграть Кубок

Новичок «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру прокомментировал подписание трёхлетнего контракта со своим новым клубом.

«Я бы не подписал контракт здесь, если бы не думал, что у нас есть шанс выиграть Кубок. Идёт процесс (построения команды. – Прим. «Чемпионата»), вы должны опираться на предыдущий хороший сезон. Что касается моего приезда сюда, то я рад играть с молодыми талантами, которые любят конкурировать. У них есть характер», – приводит слова Жиру журналист Иэн Мендес в «Твиттере».

Прошлый сезон Жиру начинал в составе «Филадельфии Флайерз», в которой был капитаном команды. За «лётчиков» он сыграл в 57 матчах и оформил 42 (18+24) очка, после чего был обменян во «Флориду Пантерз», где набрал 23 (3+20) результативных балла в 18 встречах регулярного чемпионата и ещё восемь (3+5) очков в 10 играх розыгрыша Кубка Стэнли.