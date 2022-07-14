Хо-Сэнг: мне понравилась философия игры «Салавата», я люблю играть в нападении
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Новичок «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг рассказал о том, почему принял решение подписать контракт с клубом.
«Я выбрал «Салават Юлаев», потому что руководство и тренеры были очень добры по отношению ко мне. У нас состоялся отличный диалог, в котором мне всё объяснили. Очень понравилось то, что мне говорили о философии игры, задачах команды. У меня действительно были предложения от других клубов, но Уфа для меня – лучший выбор. Я рад оказаться в «Салавате Юлаеве».
У «Салавата Юлаева» отличный стиль командной игры. Я тот хоккеист, которому нравится играть в нападении. Создавать и начинать атаки, действовать первым номером. Я хочу играть в такой команде», – приводит слова Хо-Сэнга официальный сайт клуба.
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