Ирбе: латвийцы знают, что значит быть без флага, гимна и языка. Мы боремся за идентичность

Известный в прошлом латвийский вратарь Артур Ирбе на фоне подписаний контрактов игроков из Латвии с клубами КХЛ высказался на тему национальной идентичности.
«Мы были в Советском Союзе. Мы знаем, что значит быть страной без нашего флага, без нашего гимна и в значительной степени без нашего языка. Мы всё ещё боремся за свою идентичность, и мы не можем позволить себе быть где-то посередине в этом вопросе. Если какой-то человек считает, что это возможно, то такого уж точно нельзя допустить на государственном уровне. Это было бы изменой своей стране, которая издала такой закон (речь о «Законе о спорте», который запрещает латвийским игрокам, выступающим в России и Беларуси, играть за сборную. – Прим. «Чемпионата»).
Я согласен с тем, что люди, которые нарушают этот закон, не будут играть за сборную Латвии. Они сами делают выбор своими действиями.
Здесь мы также должны сказать и о Федерации хоккея Латвии, которая должна одобрять трансферы игроков и которая в этом случае обязана обеспечить соблюдение законов Латвии. Это должны делать, в принципе, все организации, но частные организации ещё могут искать компромиссы или торговаться, а национальная федерация этого делать не может, она должна представлять интересы своей страны.
Я так понимаю, что в регламенте ИИХФ не предусмотрена возможность отказа в трансфере по такой причине и прецедентов нет для такой ситуации. Соответственно, я полагаю, что федерация должна что-то сделать, чтобы соблюдать латвийское законодательство. Но сделать всё законным будет непросто.
Конечно, мы также видим, что Россия не очень-то соблюдает международное законодательство и договорённости. Они могут взять любого хоккеиста, заплатить ему и позволить играть в КХЛ, спокойно наплевав на всё то, что говорит ИИХФ, МОК или кто-то ещё. А хоккеист, соглашаясь на это, сжигает за собой мосты», – сказал Ирбе в интервью Sportacentrs.com.
- 14 июля 2022
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