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«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023

«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023
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Казахстанский «Барыс» сформировал тренерский штаб на новый сезон Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Помогать главному тренеру Андрею Скабелке будут семь специалистов. Ассистентом назначен Игорь Матушкин. Фёдор Полищук стал тренером по нападающим, Владимир Копать будет отвечать за защитников. Тренер вратарей – Александр Шимин.

Тренером по общефизической подготовке команды стал Кирилл Легчаков. Ерлан Сагымбаев назначен тренером по развитию игроков. Видеотренером будет Сергей Тамбулов.

«Барыс» в прошлом сезоне вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии магнитогорскому «Металлургу» (1-4). Летом в команде сменился главный тренер: Андрей Скабелка заменил Юрия Михайлиса.

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