Сергачёв: Малкин, Кросби и Лемье — три кита, на которых держится вся франшиза «Питтсбурга»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о подписании форвардом Евгением Малкиным нового контракта с «Питтсбург Пингвинз».
«Очень рад за Евгения. Он, Кросби и Лемье – три легенды, три кита, на которых держится вся франшиза «Питтсбурга». Могу только порадоваться за Евгения. Надеюсь, он останется здоровым, будет играть и, может, подпишет ещё один контракт», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, 35-летний россиянин подписал новое четырёхлетнее соглашение. Согласно своему новому контракту за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Малкин зарабатывал $ 9,5 млн в год.
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