Сергачёв: кому бы ни давали «Везины», Василевский — один из лучших вратарей в истории

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о вратаре клуба Андрее Василевском.



«Даже если игра хорошо идёт и что-то одно не получается, видно, что Вася не хочет, чтобы это происходило. Он максималист, хочет, чтобы игры проходили идеально. Он любит броски, но всё равно иногда расстраивается, когда мы плохо играем.



Вася – большой профессионал, у него своя рутина, своя схема в голове. Вася – лучший вратарь мира. Кто бы что ни говорил, кому бы ни давали «Везины», Вася для меня и, думаю, для всех – один из лучших вратарей в истории», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, Василевский стал обладателем «Везина Трофи» в 2019 году.