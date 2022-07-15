Новичок «Авангарда» Ярош: брошу ли вызов Рябыкину? Мне будет сложно его переплюнуть

Защитник «Авангарда» Кристиан Ярош поделился эмоциями от открытой тренировки команды в Омске, а также о вызове по числу заброшенных шайб нынешнему наставнику клуба Дмитрию Рябыкину, ранее выступавшему за «ястребов».
«Эмоции потрясающие, сегодня было крайне приятно выйти на лёд. Поддержка трибун придавала колоссальную энергию, невероятные впечатления. В Омске мне ещё удалось не так много посмотреть, но всё, что я видел, мне очень понравилось. Академия «Авангарда» и новая арена — великолепны.
Никого из ребят раньше я не знал, но сейчас мы уже подружились. Они мне помогают и языковой барьер преодолевать, и в работе на льду. Какого Яроша увидим в «Авангарде»? Я двусторонний защитник, подключаюсь к атаке и помогаю обороне, также я хорош в меньшинстве и могу показывать достаточно интенсивный хоккей.
Брошу ли я вызов Дмитрию Рябыкину по забитым шайбам? Я уверен, что он был потрясающим игроком, и мне будет сложно его переплюнуть», — передаёт слова Яроша корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 15 июля 2022
-
11:10
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:22
-
10:03
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:39
-
08:31
-
06:23
-
05:45
-
05:34
-
03:55
-
03:33
-
01:19
-
01:09
- 14 июля 2022
-
23:49
-
23:00
-
22:20
-
21:37
-
21:34
-
21:24
-
21:12
-
21:06
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:03
-
19:47
-
19:41