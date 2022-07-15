Новичок «Авангарда» Ярош: брошу ли вызов Рябыкину? Мне будет сложно его переплюнуть

Защитник «Авангарда» Кристиан Ярош поделился эмоциями от открытой тренировки команды в Омске, а также о вызове по числу заброшенных шайб нынешнему наставнику клуба Дмитрию Рябыкину, ранее выступавшему за «ястребов».



«Эмоции потрясающие, сегодня было крайне приятно выйти на лёд. Поддержка трибун придавала колоссальную энергию, невероятные впечатления. В Омске мне ещё удалось не так много посмотреть, но всё, что я видел, мне очень понравилось. Академия «Авангарда» и новая арена — великолепны.



Никого из ребят раньше я не знал, но сейчас мы уже подружились. Они мне помогают и языковой барьер преодолевать, и в работе на льду. Какого Яроша увидим в «Авангарде»? Я двусторонний защитник, подключаюсь к атаке и помогаю обороне, также я хорош в меньшинстве и могу показывать достаточно интенсивный хоккей.

Брошу ли я вызов Дмитрию Рябыкину по забитым шайбам? Я уверен, что он был потрясающим игроком, и мне будет сложно его переплюнуть», — передаёт слова Яроша корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.