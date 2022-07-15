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Дедунов: даже тёща приехала в Омск помогать, ребёнок занимается в школе «Авангарда»

Дедунов: даже тёща приехала в Омск помогать, ребёнок занимается в школе «Авангарда»
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Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов рассказал об открытой тренировке клуба в Омске, а также о переезде из Балашихи.

«Если честно, когда выходил на арену, думал, что сейчас какая-то игра. Народу очень много. Думал, что, может быть, мы играть будем. Но а если без шуток, то можно ничего не говорить – просто посмотреть на трибуны. Люди очень ждали возвращения «Авангарда».

Главное сейчас набрать кондиции, чтобы каждый пришёл в свою оптимальную норму. Те две недели, пока мы в Омске, будем оттачивать детали, моменты тактики.

У меня ребёнок уже занимается в школе «Авангарда», жена, дети здесь. Даже тёща приехала помогать. Пока всё хорошо. Думаю, так и будет продолжаться дальше», – передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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