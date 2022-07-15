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Стала известна зарплата лучшего снайпера «Салавата» в сезоне-2021/2022 в «Вегасе»

Стала известна зарплата лучшего снайпера «Салавата» в сезоне-2021/2022 в «Вегасе»
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Стала известна заработная плата финского нападающего Сакари Маннинена в клубе Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».

Как отмечает CapFrienfly, бывший форвард уфимского «Салавата Юлаева» по однолетнему контракту получит $ 750 тыс. Клуб и 30-летний хоккеист подписали одностороннее соглашение, поэтому даже в случае ссылки в Американскую хоккейную лигу прежняя заработная плата сохранится.

Напомним, минувший сезон Маннинен провёл в Континентальной хоккейной лиге, выступая за уфимский «Салават Юлаев». Форвард поучаствовал в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 19 шайб и отдал 13 результативных передач. Финский нападающий записал на свой счёт 32 очка при коэффициенте полезности «+3» и 12 минутах штрафа, добившись звания лучшего снайпера «Салавата» и второго бомбардира клуба в сезоне.

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