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«Вегас» подписал контракт с лучшим снайпером «Салавата» в прошлом сезоне

«Вегас» подписал контракт с лучшим снайпером «Салавата» в прошлом сезоне
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Бывший финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Ранее ходили слухи о том, что 30-летний форвард продолжит карьеру в шведской команде «Эребру».

Напомним, в прошлом сезоне Маннинен выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев». Нападающий принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив 19 шайб и отдав 13 результативных передач. Финский форвард суммарно набрал 32 очка при показателе полезности «+3» и 12 минутах штрафа, став лучшим снайпером «Салавата» и вторым бомбардиром клуба.

Кроме того, Маннинен выиграл золото Олимпийских игр — 2022.

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