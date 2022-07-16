Журналист The Athletic объяснил, почему «Колорадо» решил довериться Александру Георгиеву

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер высказался о трансферной политике обладателя Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш» в отношении голкиперов. Клуб отпустил Дарси Кемпера, но подписал Александра Георгиева.

«Прошлым летом «лавины» обменяли Грубауэра после того, как он стал финалистом «Везина Трофи», и это оказалось правильным решением. Год спустя генеральный менеджер Джо Сакик пытается сделать подобное снова, решив отказаться от будущего свободного агента Кемпера всего через несколько недель после того, как он поднял Кубок Стэнли над своей головой.



Сакик, похоже, извлёк уроки из прошлого лета, поскольку на этот раз он занял более активную позицию. В прошлом году «лавины» считали, что Грубауэр в конечном итоге переподпишет контракт в Колорадо. Когда он уехал в «Сиэтл», большинства вратарей уже не было на рынке. У Сакика не было много вариантов, и он был вынужден обменять выбор в первом раунде на Кемпера. На этот раз Сакик сделал первый ход, выменяв Георгиева ещё до того, как эта карусель со свободными агентами запустилась.

В этом сезоне в Нью-Йорке результаты Георгиева стали хуже, поскольку он был переведён в статус железного бэкапа, а Игорь Шестёркин стал одним из лучших вратарей лиги. Георгиев сыграл всего 28 матчей и показал самые низкие показатели в карьере по проценту отражённых бросков (89,8%) и количеству голов, которые должен был пропустить (пропустил на 7,6 шайбы больше ожидаемого). Не так давно он рассматривался как запасной вариант в паре с Шестёркиным, и эти изменения могли повлиять на уверенность Георгиева. Игра за сильной защитой «Колорадо», благодаря которой клуб расположился на восьмом месте в прошлом сезоне по наименьшему числу пропущенных шайб на фоне ожидаемого количества, должна помочь раскрыть его потенциал. У Георгиева есть чутьё и подвижность, чтобы играть лучше, чем в этом сезоне в Нью-Йорке.



Это шаг с низким уровнем риска со стороны «лавин», которые делают ставку на то, что их элитная команда сделает лучше третьего вратаря за три года. Трудности Георгиева в прошлом сезоне были больше связаны с психологическими сложностями или недостатком матчей со сложными соперниками, а не с пределами его физических возможностей. Эти проблемы могут быть связаны с уверенностью, а что может вселить во вратаря больше уверенности, чем действующие обладатели Кубка, выменявшие тебя и сразу же назвавшие тебя своим вратарём номер один?



Если это сработает, у «Колорадо» будет относительно молодой вратарь, на которого придётся тратить меньше $ 6 млн в год. Если это не сработает, контракт Георгиева не станет серьёзной проблемой и у Сакика будут возможности пересмотреть варианты на эту позицию к дедлайну», — приводит слова Грейнджера The Athletic.