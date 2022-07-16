Генменеджер «Нью-Джерси» рассказал, что Годро был близок к переходу в «Дэвилз»

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд рассказал о переговорах с бывшим форвардом «Калгари Флэймз» Джонни Годро.
«После разговора, который у меня был с Джонни и его женой Мередит, я подумал, что мы действительно нашли контакт. Я знаю Джонни. Мой старший сын Райан играл с ним в команде Бостонского колледжа, я хорошо знаю его родителей.
Я чувствовал, что мы станем тем клубом, где он продолжит карьеру. Мы делали всё возможное, чтобы продвинуться в переговорах. Он решил отправиться в Коламбус по тем причинам, которые он для себя определил. Он мог пойти куда угодно, мы желаем ему всего наилучшего», – приводит слова Фитцджеральда Sportsnet.
Хоккеист в итоге принял решение продолжить карьеру в «Коламбус Блю Джекетс» и подписал соглашение на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 9,75 млн.
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