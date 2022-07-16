«Нью-Джерси» поменялся защитниками с «Питтсбургом»

«Нью-Джерси Дэвилз» совершил обмен с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» получили защитника Тая Смита и выбор в третьем раунде драфта НХЛ – 2023, а в обратном направлении проследовал игрок обороны Джон Марино.

22-летний Смит в прошлом сезоне провёл 66 матчей и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-26». Это был его второй сезон в Национальной хоккейной лиге. Его контракт с кэпхитом $ 863 тыс действует ещё один год. Он был выбран в первом раунде драфта – 2018 под общим 17-м номером.

Марино в сезоне-2021/2022 сыграл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 25 (1+24) результативных баллов. В плей-офф 25-летний защитник принял участие в семи матчах и сделал одну голевую передачу. Контракт Марино рассчитан ещё на пять лет, среднегодовая зарплата — $ 4,4 млн.