«Нью-Джерси» поменялся защитниками с «Питтсбургом»

«Нью-Джерси Дэвилз» совершил обмен с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» получили защитника Тая Смита и выбор в третьем раунде драфта НХЛ – 2023, а в обратном направлении проследовал игрок обороны Джон Марино.
22-летний Смит в прошлом сезоне провёл 66 матчей и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-26». Это был его второй сезон в Национальной хоккейной лиге. Его контракт с кэпхитом $ 863 тыс действует ещё один год. Он был выбран в первом раунде драфта – 2018 под общим 17-м номером.
Марино в сезоне-2021/2022 сыграл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 25 (1+24) результативных баллов. В плей-офф 25-летний защитник принял участие в семи матчах и сделал одну голевую передачу. Контракт Марино рассчитан ещё на пять лет, среднегодовая зарплата — $ 4,4 млн.
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