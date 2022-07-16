У «Питтсбурга» свободны $ 3,3 млн под потолком после обмена с «Нью-Джерси»

«Питтсбург Пингвинз», обменяв защитника Джона Марино в «Нью-Джерси Дэвилз», смог улучшить ситуацию с потолком зарплат. Кэпхит 25-летнего Марино составляет $ 4,4 млн, а Тая Смита, которого «Пингвинз» получили за него – $ 863 тыс.
Согласно данным CapFriendly, сейчас у «пингвинов» свободны $ 3,3 млн, при этом команда уже укомплектована –действующие контракты с клубом имеют два вратаря, восемь защитников и 13 нападающих. Также не исключён вариант, при котором ещё кто-то из игроков обороны покинет клуб.
Также не имеет соглашения с клубом ограниченно свободный агент Каспери Капанен. 25-летний форвард получал $ 3,2 млн в год. В минувшем сезоне он набрал 32 (11+21) в 79 матчах регулярного чемпионата и сделал ещё три голевые передачи в семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли.
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