Защитник «Монреаля» Петри может стать игроком «Питтсбурга»

Защитник клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Джефф Петри и форвард Райан Пилинг продолжат карьеру в «Питтсбург Пингвинз». В обратном направлении проследовал защитник Майк Мэтисон. Также «Канадиенс» получают выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2023.

34-летний Петри имеет контракт ещё на три года с кэпхитом $ 6,25 млн. Действующее соглашение 28-летнего Мэтисона рассчитано на четыре года, зарплата игрока составляет $ 4,875 млн.

Петри последние семь с половиной лет играл в «Монреале». В сезоне-2021/2022 он провёл 68 матчей, забросил шесть шайб и сделал 21 голевую передачу при показателе полезности «-11». Всего на его счету 803 игры в НХЛ. 23-летний Пилинг отметился 17 (9+8) очками в 57 встречах.

В активе Мэтисона 31 (11+20) очко после 74 игр регулярного чемпионата и 6 (1+5) баллов в семи играх плей-офф.

Напомним, ранее «Пингвинз» обменяли в «Нью-Джерси Дэвилз» защитника Джона Марино.