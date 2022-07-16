Новичок «Питтсбурга» стал вторым в команде после Кросби по размеру зарплаты

Новобранец «Питтсбург Пингвинз» Джефф Питри, пополнивший клуб в результате обмена с «Монреаль Канадиенс», стал вторым в команде по величине заработной платы согласно данным сервиса CapFriendly.

«Монреаль» не стал удерживать у себя часть зарплаты защитника, поэтому в «Питтсбурге» опытный ветеран будет вторым по размеру зарплаты – по нынешнему соглашению он получает $ 6,25 млн за сезон. Больше него зарабатывает только капитан команды Сидни Кросби – $ 8,7 млн.

Ближайшие преследователи Питри получают меньше – форвард Евгений Малкин и защитник Крис Летанг имеют кэпхит $ 6,1 млн, а нападающий Джейк Гюнцель – $ 6 млн.

В активе Питри 803 матча в НХЛ за «Эдмонтон» и «Монреаль». В сезоне-2021/2022 Джефф провёл 68 матчей, оформил шесть шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности «-11».