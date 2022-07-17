Стала известна зарплата российского защитника Минтюкова в «Анахайме»
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Стала известна заработная плата 18-летнего российского защитника Павла Минтюкова в клубе НХЛ «Анахайм Дакс», сообщает CapFriendly.
По трёхлетнему контракту новичка хоккеист заработает $ 2,85 млн. В среднем за сезон Минтюков будет получать $ 950 тыс.
Напомним, «Анахайм» задрафтовал российского защитника в первом раунде под общим 10-м номером. Минтюков стал самым высоким выбором среди россиян на драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года. Кроме того, Павел — первый российский хоккеист с 2001 года, которого задрафтовал «Анахайм» в первом раунде.
Последний сезон Минтюков провёл в Юниорской лиге Онтарио, выступая за «Сагино Спирит». Российский защитник принял участие в 67 матчах, в которых набрал 62 (17+45) очка.
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