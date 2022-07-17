Российский защитник Павел Минтюков подписал контракт-новичка с «Анахаймом»

18-летний российский защитник Павел Минтюков подписал трёхлетний контракт-новичка с клубом НХЛ «Анахайм Дакс». Об этом сообщает в «Твиттере» агентство Дэна Мильштейна. Напомним, на ранее состоявшемся драфте НХЛ – 2022 игрок был задрафтован «Анахаймом» в первом раунде под 10-м номером.
Павел начинал карьеру в хоккейной школе ЦСКА, а с сезона-2016/2017 выступал в системе московского «Динамо». В Молодёжной хоккейной лиге Павел в сезоне-2019/2020 провёл 33 игры в Западной конференции и три – в плей-офф, набрав суммарно лишь три очка.
В Юниорской лиге Онтарио сезона-2021/2022 в составе «Сагино Спирит» на счету атакующего защитника Минтюкова 67 матчей и 62 очка (17 шайб и 45 передач).
Примечательно, что Минтюков стал первым российским хоккеистом за последний 21 год, задрафтованным «Анахаймом» в первом раунде.
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