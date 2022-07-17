Питри рассказал о пропущенном звонке от генменеджера «Монреаля» после обмена в «Питтсбург»

Новичок «Питтсбург Пингвинз» Джефф Питри рассказал о том, как он узнал об обмене из «Монреаль Канадиенс».
«Я был дома, у меня был пропущенный звонок от генерального менеджера «Канадиенс». Я подумал, что что-то случилось. Когда взял телефон в руки, позвонил мой агент и сказал мне эту новость. Я поднялся наверх и рассказал об этом жене и детям. Все были очень рады, мы счастливы присоединиться к «Пингвинз», – цитирует Питри официальный аккаунт «Питтсбурга» в «Твиттере».
Контракт 34-летнего Питри рассчитан ещё на три года, средняя заработная плата составляет – $ 6,25 млн. Он стал вторым в команде по размеру зарплаты после нападающего Сидни Кросби. В сезоне-2021/2022 хоккеист провёл 68 матчей, забросил шесть шайб и сделал 21 голевую передачу при показателе полезности «-11».
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