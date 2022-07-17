Новичок «Питтсбурга»: если вы не боготворили Кросби — с вами что-то не так

Новичок «Питтсбург Пингвинз» Тай Смит, обменянный из «Нью-Джерси Дэвилз», рассказал о своём отношении к капитану «пингвинов» Сидни Кросби.

«Если вы были ребёнком моего возраста и не боготворили Кросби, значит, с вами что-то не так. Он лучший из всех, кто есть на свете. Приехать в «Питтсбург» – это действительно круто. Это нечто особенное, надеюсь, я смогу помочь этой команде», – приводит слова Смита официальный «твиттер» клуба.

Накануне «Питтсбург» получил Смита от «Нью-Джерси» в обмен на Джона Марино. Защитник был выбран «дьяволами» в первом раунде драфта-2018 под общим 17-м номером. Прошедший сезон стал для него вторым в НХЛ. Тай отыграл 66 матчей и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с кэпхтом $ 863 тыс будет действовать ещё год.