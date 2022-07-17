Новичок «Питтсбурга»: если вы не боготворили Кросби — с вами что-то не так

Новичок «Питтсбург Пингвинз» Тай Смит, обменянный из «Нью-Джерси Дэвилз», рассказал о своём отношении к капитану «пингвинов» Сидни Кросби.
«Если вы были ребёнком моего возраста и не боготворили Кросби, значит, с вами что-то не так. Он лучший из всех, кто есть на свете. Приехать в «Питтсбург» – это действительно круто. Это нечто особенное, надеюсь, я смогу помочь этой команде», – приводит слова Смита официальный «твиттер» клуба.
Накануне «Питтсбург» получил Смита от «Нью-Джерси» в обмен на Джона Марино. Защитник был выбран «дьяволами» в первом раунде драфта-2018 под общим 17-м номером. Прошедший сезон стал для него вторым в НХЛ. Тай отыграл 66 матчей и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «-26». Его контракт с кэпхтом $ 863 тыс будет действовать ещё год.
- 17 июля 2022
-
22:17
-
21:54
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:22
-
19:14
-
18:30
-
18:14
-
18:00
-
17:24
-
17:14
-
16:48
-
16:37
-
16:14
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:23
-
13:53
-
13:26
-
12:58
-
12:20
-
11:56
-
11:31
-
10:57
-
10:23
-
09:58
-
09:28
-
08:47
-
02:25
- 16 июля 2022
-
23:50
-
23:20
-
23:10
-
22:49