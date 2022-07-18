Определились дополнительные соперники каждого клуба КХЛ в календаре нового сезона

Календарь нового сезона КХЛ предусматривает для каждого клуба проведение дополнительных матчей с наиболее принципиальными соперниками – таких игр у каждой команды будет по четыре (если оппонент из другой конференции) или по шесть (если соперник из своей конференции). Исключение – «Амур» и «Адмирал», которые проведут все дополнительные матчи между собой и встретятся в течение сезона 10 раз.

«Чемпионат» изучил календарь каждого клуба лиги и составил список таких команд.

«Авангард»

«Ак Барс», «Барыс», «Салават Юлаев»

«Автомобилист»

«Барыс», «Сибирь», «Трактор»

«Ак Барс»

«Авангард», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев»

«Барыс»

«Авангард», «Автомобилист», «Сибирь»



«Витязь»

«Куньлунь», «Нефтехимик», ХК «Сочи»



«Динамо» Мск

СКА, «Спартак», ЦСКА



«Динамо» Мн

«Спартак», «Северсталь», «Торпедо»



«Куньлунь РС»

«Витязь», «Нефтехимик», ХК «Сочи»



«Локомотив»

«Северсталь», СКА, ЦСКА



«Металлург» Мг

«Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор»



«Нефтехимик»

«Витязь», «Куньлунь РС», ХК «Сочи»



«Салават Юлаев»

«Авангард», «Ак Барс», «Металлург» Мг



«Северсталь»

«Динамо» Мн, «Локомотив», «Торпедо»



«Сибирь»

«Автомобилист», «Барыс», «Трактор»



СКА

«Динамо» Мск, «Локомотив», ЦСКА



«Спартак»

«Динамо» Мск, «Динамо» Мн, «Торпедо»



«Торпедо»

«Динамо» Мн, «Спартак», «Северсталь»



«Трактор»

«Автомобилист», «Металлург» Мг, «Сибирь»



ХК «Сочи»

«Витязь», «Куньлунь РС», «Нефтехимик»



ЦСКА

«Динамо» Мск, «Локомотив», СКА