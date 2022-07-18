«Барыс» заключил просмотровый контракт с Юрием Сергиенко

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении пробного соглашения с защитником Юрием Сергиенко. Оно рассчитано до 31 августа 2022 года.



Воспитанник усть-каменогорского хоккея Сергиенко провёл шесть сезонов в КХЛ. В сумме защитник сыграл 256 матчей, выступал за ЦСКА (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) и «Амур» (Хабаровск).



Минувший сезон Сергиенко начинал в воронежском «Буране», выступающем в Высшей хоккейной лиге, где провёл 24 игры и набрал 12 очков. В январе хоккеист перебрался в чемпионат Чехии в «Динамо» из Пардубице. Там защитник выходил на лёд в 14 встречах и отметился одной заброшенной шайбой.