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Словацкий защитник Андрей Секера завершил карьеру

Словацкий защитник Андрей Секера завершил карьеру
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Словацкий защитник Андрей Секера объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Sportsnet.

Напомним, с 2019 года хоккеист выступал за «Даллас Старз». Ранее он также играл в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Каролину Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз», «Эдмонтон Ойлерз».

В минувшем сезоне хоккеист провёл 32 матча в регулярном чемпионате и набрал четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял седьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «Старз» уступили «Калгари Флэймз» в семи матчах.

Победителем прошлогоднего розыгрыша плей-офф стал «Колорадо Эвеланш». В финале турнира «ураганы» переиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг». До этого «Тампа» дважды подряд становилась чемпионом.

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