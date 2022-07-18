Словацкий защитник Андрей Секера завершил карьеру

Словацкий защитник Андрей Секера объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Sportsnet.



Напомним, с 2019 года хоккеист выступал за «Даллас Старз». Ранее он также играл в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Каролину Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз», «Эдмонтон Ойлерз».



В минувшем сезоне хоккеист провёл 32 матча в регулярном чемпионате и набрал четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.



По итогам регулярного чемпионата «Даллас» занял седьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Стэнли «Старз» уступили «Калгари Флэймз» в семи матчах.

Победителем прошлогоднего розыгрыша плей-офф стал «Колорадо Эвеланш». В финале турнира «ураганы» переиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг». До этого «Тампа» дважды подряд становилась чемпионом.