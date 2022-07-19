Hockey Patrol обратился к супруге Ивана Федотова после заявления вратаря
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Известный спортивный портал Hockey Patrol отреагировал на заявление российского голкипера ЦСКА Ивана Федотова, которое хоккеист передал через свою жену Надежду.
«Желаем Надежде и всей её семье удачи в этом нелёгком деле!» — говорится в сообщении.
Напомним, в начале июля российского голкипера задержали в Санкт-Петербурге и направили в Северодвинск. Федотова подозревали в уклонении от прохождения воинской службы и направили в Архангельскую область. Представители Ивана, не согласные с этим решением, уже зарегистрировали иск в адрес призывной комиссии.
Ранее финский политик и член Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен высказался о ситуации Федотова, сообщив, что западные страны и НХЛ готовы предложить ему политическое убежище.
Новость по темеФинский политик о Федотове: державы Европы, НХЛ могут предоставить политическое убежище
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