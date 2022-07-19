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Финский политик о Федотове: державы Европы, ⁦НХЛ⁩ могут предоставить политическое убежище

Финский политик о Федотове: державы Европы, ⁦НХЛ⁩ могут предоставить политическое убежище
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Финский политик и член Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен на своей странице в «Твиттере» прокомментировал заявление российского вратаря Ивана Федотова, которое было передано через его жену Надежду.

«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные державы и ⁦НХЛ⁩ могли бы предоставить им политическое убежище», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Надежда Федотова посредством социальных сетей передала послание своего мужа, который сейчас находится в Северодвинске и проходит военную службу. 1 июля Ивана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в российской армии, после чего отправили в Архангельскую область. У голкипера будет возможность выступать за команду Беломорской военно-морской базы — «Авангард».

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