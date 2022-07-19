Финский политик о Федотове: державы Европы, ⁦НХЛ⁩ могут предоставить политическое убежище

Финский политик и член Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен на своей странице в «Твиттере» прокомментировал заявление российского вратаря Ивана Федотова, которое было передано через его жену Надежду.
«Лучше бы этим спортсменам присоединиться к другим странам. Западные державы и НХЛ могли бы предоставить им политическое убежище», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Надежда Федотова посредством социальных сетей передала послание своего мужа, который сейчас находится в Северодвинске и проходит военную службу. 1 июля Ивана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в российской армии, после чего отправили в Архангельскую область. У голкипера будет возможность выступать за команду Беломорской военно-морской базы — «Авангард».
- 19 июля 2022
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50
-
11:41
-
11:32
-
11:05
-
10:47
-
10:36
-
10:05
-
09:38
-
08:58
-
08:33
-
05:46
-
00:00
- 18 июля 2022
-
23:08
-
22:29
-
21:58
-
21:33
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:28
-
18:26
-
18:00
-
17:55
-
17:30
-
17:10
-
16:54