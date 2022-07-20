«Ак Барс» провёл двусторонку. Радулов играл в звене с Шипачёвым и Кагарлицким

Казанский «Ак Барс» опубликовал полную запись двустороннего матча, состоявшегося на клубной базе во время первого тренировочного сбора.
Тренерский штаб «барсов» объединил в одну тройку нападающих Александра Радулова, Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого, они сыграли за команду «белых». В первом звене «зелёных» вышли Станислав Галиев, Кирилл Семёнов и Кирилл Петров. Ветеран Данис Зарипов играл в одном сочетании с Даниилом Тарасовым и Артёмом Галимовым.
Что касается игроков обороны, то новички команды Вячеслав Войнов и Динар Хафизуллин отыграли в одной паре, а находящийся на просмотре Максим Чудинов появился на площадке вместе с молодым Никитой Евсеевым. Ещё один новобранец-защитник – Василий Токранов – провёл двусторонку в паре с Дмитрием Юдиным.
Матч завершился победой «белых» со счётом 6:4, при этом по ходу встречи они уступали 0:4. Хет-триком в составе победителей отметился Вадим Шипачёв, победную шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.
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