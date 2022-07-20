Худобин вспомнил отправку в фарм-клуб «Далласа» по ходу сезона-2021/2022

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как отреагировал на то, что клуб его выставил на драфт отказов и отправил в фарм-клуб «звёзд» в АХЛ в сезоне-2021/2022.

«У любого спортсмена бывают спады и взлёты. Мне никогда ничего не давалось легко. Да, было неприятно, но такова жизнь спортсмена. Как узнал об этом? Генеральный менеджер сообщил. Сказал, что выставляют меня на драфт отказов: «Если кто-то заберёт – желаем удачи, если нет – будем рады, если останешься у нас в системе».

Падает ли мотивация в АХЛ? Наоборот, даже больше требований к себе предъявляешь. Тебе 36 лет, ты самый опытный, и нужно делиться этим опытом с другими. Больше внимания уделяется тактике, чем игровым моментам. А в основной команде игроки уже сформированные и знают, чего ждать», – цитирует Худобина Sports.ru.

У Худобина остаётся ещё один год по контракту с «Далласом». Зарплата 36-летнего вратаря составляет $ 3,33 млн за сезон.