Радулов рассказал, чем различается предсезонная подготовка в НХЛ и КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о возвращении в Россию.



«Да всё нормально, всё хорошо. Работа началась тяжело, по две тренировки в день, чуть непривычно, но ничего, мы войдём.



Подготовка до сборов всегда помогает. Чем старше становишься, тем больше нужно уделять времени, нельзя много давать себе отдыхать, потому что и мышцы где-то болят, и какие-то микротравмы сказываются, нужно всегда себя держать в форме. В принципе, этим занимались месяц до сборов.



Другой ли Радулов приехал? Нет, какой может быть другой? Радулов один, в принципе. Брат у меня ещё есть, сын подрастает. Ну как бы всё, а так нормально всё, будем работать, полностью отдаваться, стараться побеждать. А другой или не другой – не мне судить, люди со стороны должны судить.



Как принимал решение о переходе? Конечно, непросто, потому что там всё по-другому чуть-чуть, даже вот касаясь предсезонной подготовки: в Америке ты готовишься сам, приезжаешь за три недели до начала сезона и должен быть готов. Здесь по-другому, но я уже это всё проходил и в Уфе, и в ЦСКА, примерно понимаю, что есть что. Не скажу, что так тяжело как-то перестраиваться, потому что у меня уже был этот опыт. Ребята очень хорошо приняли, замечательные условия в Казани, как вы видите. Здесь нужно опустить голову и работать.



Так получилось, у меня сезон был после травмы, в предыдущем сезоне сыграл всего лишь 11 игр. Где-то было тяжело, где-то пропало доверие тренерского штаба, время урезали. Не хочу оправдываться, где-то, может быть, я делал что-то не так, но это хоккей, жизнь, учимся.



Новый календарь? Без разницы, хоть 82 игры. Тренироваться – хуже, чем играть.



Ожидания? Пока ни на кого не смотрю. Стараюсь готовиться к сезону, осваиваться в новой команде. Есть ли задача держать раздевалку? Да она сама держится, у нас нормальный коллектив. Здесь нужно не смотреть по сторонам.



Кого бы назначил капитаном, если бы голосовали игроки? Думаю, голосовал бы за Зарипова. Он здесь давно, живая легенда, достоин этой нашивки», – цитирует Радулова официальный сайт клуба.