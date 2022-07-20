Радулов поделился мнением о работе с Олегом Знарком

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о работе с главными тренером команды Олегом Знарком.
Пересекался ли со Знарком ранее? Да, один-два раза в сборной. Когда Олег Валерьевич встал у руля национальной команды, я уже к тому времени был заигран за сборную, но в какой-то момент пошли травмы, не мог физически приезжать в команду. Здоровье – оно одно. Какая-то неудача, как вызов в сборную – так проблемы, то с пахом, то с плечом, то сотрясение. Но это всё в прошлом, мы здесь в одной лодке.
В первую очередь он требовательный, и это самое главное на данном этапе. Думаю, у нас собралась хорошая команда, хороший коллектив. Нам просто нужно добросовестно выполнять работу на каждой тренировке: будет это земля, либо, не знаю, какие-то восстановительные мероприятия, как вчера мы это видели, либо тяжёлая работа на стадионе. Просто нужно выходить и выкладываться, потому что, я думаю, тренеры знают, что они дают, что в итоге мы получим к началу сезона», – цитирует Радулова официальный сайт казанской команды.
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