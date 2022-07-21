Бывшая жена экс-игрока ЦСКА заявила, что хоккеист украл ребёнка

Виктория Береснева, бывшая супруга экс-нападающего ЦСКА Игоря Фефелова, обвинила хоккеиста в краже ребёнка. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.



«Ребёнок по решению суда проживает со мной. У нас есть мировое соглашение. Фефелов Игорь Александрович увёз сына. Он его украл! Не выходил на связь сутки. Забрал обманным путём. Пользуясь моим доверием!» — написала Береснева в соцсетях.



Хоккеист выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год. Также он играл за «Сибирь», «Ермак», «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Дизель».

В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала и стал обладателем трофея. В финальной серии армейцы проигрывали магнитогорскому «Металлургу» 1-3.