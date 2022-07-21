Никитин объяснил, почему в «Локомотиве» пока нет ни одного легионера

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил о том, что клуб не отказывался от подписания иностранных игроков и рассказал о переговорах по новому контракту с форвардом Артёмом Анисимовым.
«У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров. Просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодёжи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс. Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде.
Анисимов? С нашей стороны всё было обозначено. Теперь остаётся позиция Артёма: пусть сам решит, что он хочет, на что готов. Ещё раз повторюсь, мы работаем с теми парнями, что сейчас были на льду. Мы в них уверены», – приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
- 21 июля 2022
-
15:02
-
14:32
-
13:57
-
13:32
-
12:38
-
12:21
-
12:02
-
11:55
-
11:40
-
10:59
-
10:23
-
10:11
-
09:20
-
09:03
-
08:24
-
08:00
-
00:17
- 20 июля 2022
-
23:15
-
22:35
-
22:22
-
21:40
-
21:06
-
20:17
-
20:06
-
19:34
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
15:27