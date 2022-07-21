Никитин объяснил, почему в «Локомотиве» пока нет ни одного легионера

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин заявил о том, что клуб не отказывался от подписания иностранных игроков и рассказал о переговорах по новому контракту с форвардом Артёмом Анисимовым.

«У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров. Просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодёжи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс. Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде.

Анисимов? С нашей стороны всё было обозначено. Теперь остаётся позиция Артёма: пусть сам решит, что он хочет, на что готов. Ещё раз повторюсь, мы работаем с теми парнями, что сейчас были на льду. Мы в них уверены», – приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.