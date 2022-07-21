Директор «Северстали»: перекрёстный плей-офф подошёл бы для более поздних стадий кубка

Директор хоккейного клуба «Северсталь» Николай Канаков высказался об идеи проводить перекрёстный плей-офф и рассказал о наличии возможностей у клуба для приглашения новых легионеров.
«Понятно, что для зрителя это может быть интересным нововведением. Но с точки зрения клуба это сулит нам сложности. Условно говоря, может получиться, что в первом же раунде команде придётся летать на Дальний Восток. Вымотает так, что во втором раунде уже не сыграешь. Плюс финансовые затраты, возможные проблемы с перелётами… Я бы сказал, что перекрёстный плей-офф подошёл бы поздним стадиям розыгрыша Кубка.
Новички из числа иностранцев? Деньги на легионеров у нас есть. Главный вопрос сейчас — это желание иностранца приехать в Россию, в Череповец, желание играть в КХЛ», – цитирует Канакова официальный сайт КХЛ.
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