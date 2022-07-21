В «Тампе» объяснили, почему дали Сергачёву восьмилетний контракт на сумму $ 68 млн

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа объяснил, почему клуб решил сделать защитника Михаила Сергачёва одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов клуба. Россиянин заключил новое восьмилетнее соглашение на $ 68 млн.
«Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачёв лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Сергачёв обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силён, отлично катается и технически одарён. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадёживает», — приводит слова БрисБуа The Athletic.
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