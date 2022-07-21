Источник: ЦСКА не предлагал помощь Федотову, поскольку «случай не касается карьеры игрока»

Родственник Ивана Федотова, проживающий по месту регистрации голкипера в Новом Девяткино, поделился информацией о ситуации хоккеиста. Бывшего вратаря ЦСКА, в мае подписавшего контракт с «Филадельфией Флайерз», в начале июля задержали в Санкт-Петербурге, после чего отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. По словам родственника, армейцы не предлагали помощь Федотову.

«Никаких повесток по этому адресу Ивану не приходило. На связь он выходит, настроение вроде хорошее. Говорит, что пока в основном занимается общефизической подготовкой. В ЦСКА он успел поиграть год. Но почему не появилось вопросов о службе, когда выступал в челябинском «Тракторе»? По логике должны были увезти в областной военкомат, а забрали на призывной пункт в Петербурге. В целом очень много непонятного. Пока очевидно только, что Ивана не увидим год, но это максимум. А при удачном стечении обстоятельств, может быть, меньше.

Ситуация с Ваней стала триггером для остальных. В НХЛ говорят, что вроде готовы ждать. Клуб ЦСКА на связь с близкими не выходил — мол, этот случай не касается непосредственно карьеры игрока. Какими-то версиями делиться сложно, тем более родственникам настойчиво советовали не общаться с прессой. Так что прошу меня понять», — приводит слова родственника 47news.

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