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В Федерации хоккея Латвии сообщили, что ну будут вызывать вратаря Калниньша в сборную

В Федерации хоккея Латвии сообщили, что ну будут вызывать вратаря Калниньша в сборную
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Латвийская хоккейная федерации сообщила, что не будет приглашать в сборную голкипера Яниса Калныньш из-за перерода в хабаровский «Амур».

Напомним, с 30 апреля существует Латвийский закон, согласно которому представители российских клубов не будут вызваны в сборную Латвии.

6 июля «Амур» объявил о подписании контракта с латвийским вратарём Калниньшем, ранее выступавшим в КХЛ в составе рижского «Динамо» и «Йокерита». Позднее игрок объяснил, почему принял решение перейти в российский клуб.

Ранее московский «Спартак» заключил соглашение с форвардом сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях рассказал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.

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