Мельничук: Назаров поддерживает хорошую атмосферу. Без этого сожрали бы сами себя

Голкипер «Сочи» Алексей Мельничук поделился мнением о главном тренере команды Андрее Назарове.

«Каждый тренер — это личность, нет тренеров, похожих друг на друга. У каждого своя система подготовки, свой взгляд на хоккей. И мне интересно от каждого тренера, с кем работаю, получить новые знания. Правда, я всё-таки больше общаюсь с тренером вратарей, а Андрей Викторович — с полевыми игроками. У нас сейчас на сборах 31 полевой игрок, ему хватает там работы.



Заходит ли мне его юмор? Я вообще позитивный человек, который ценит юмор. Без юмора с нашими двухразовыми тренировками было бы очень тяжело. Сожрёшь сам себя. Мне нравится, что наш главный тренер старается поддерживать на тренировках хорошую атмосферу, чтобы все тренировались на позитиве», — приводит слова Мельничука официальный сайт «Сочи».