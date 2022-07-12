СКА обменял в «Сочи» права на нападающего «Чикаго»

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА совершили обмен, сообщается на официальном сайте сочинцев.
В результате сделки в Санкт-Петербург переезжает нападающий Кирилл Мельниченко, армейцы же отдали права на форварда Андрея Алтыбармакяна.
В прошлом сезоне 20-летний Мельниченко дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Форвард принял участие в 13 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно набрав пять очков при среднем игровом времени 10 минут 4 секунды.
23-летний Алтыбармакян последние два сезона выступает в АХЛ за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» — «Рокфорд Айсхогс». В завершившемся сезоне россиянин принял участие в 67 матчах, в которых забросил 10 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно набрав 31 очко. «Чикаго» не стал делать хоккеисту квалификационное предложение.
Отметим, что Алтыбармакян играл за «Сочи» в сезоне-2018/2019 и чемпионате-2019/2020, на его счету 92 встречи и 26 (10+16) очков.
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