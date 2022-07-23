«Флорида» превысила потолок зарплат на $ 3,4 млн после подписания Ткачука

«Флорида Пантерз» испытывает проблемы с потолком зарплат после подписания контракта с 24-летним нападающим Мэттью Ткачуком, обменянным из «Калгари Флэймз».

После заключения восьмилетнего контракта на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) «Флорида» превысила потолок на $ 3,4 млн. Однако отметим, что в межсезонье клубы НХЛ имеют возможность превышать потолок зарплат на 10%.

Напомним, что «Флорида» отдала выбор в первом раунде драфта НХЛ – 2025, лучшего бомбардира прошлого сезона – Джонатана Юбердо, а также защитника Маккензи Уигара и 21-летнего проспекта Коула Швиндта, проведшего лишь три матча в НХЛ. Взамен «Пантерз» заполучили 24-летнего американского форварда Мэттью Ткачука и сразу же заключили с ним восьмилетний контракт на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон).