Мэттью Ткачук подпишет восьмилетний контракт с «Флоридой» на $ 76 млн
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24-летний американский нападающий Мэттью Ткачук сразу после обмена из «Калгари Флэймз» во «Флориду Пантерз» согласовал с клубом новый контракт. Об этом сообщает именитый инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
Согласно информации источника, хоккеист подпишет внушительный восьмилетний контракт на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон). По своему прошлому контракту с «Калгари» он зарабатывал $ 7 млн за сезон.
Отметим, что «Калгари» удалось заполучить лучшего бомбардира «Флориды» в прошлом сезоне Джонатана Юбердо, на руках у которого последний сезон по шестилетнему контракту на $ 35,4 млн ($ 5,9 млн за сезон). «Флэймз» также забрали у «Пантерз» защитника Маккензи Уигара и получили выбор в первом раунде драфта НХЛ – 2025.
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