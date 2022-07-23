The Athletic рассказал, при каких условиях «Рейнджерс» могут обменять Артемия Панарина

Журналист The Athletic Артур Стэйпл ответил на вопрос о возможном обмене нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.



«Мне кажется, Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») мог бы быть весьма заинтересован в обмене Панарина в том случае, если б сам Артемий выказал желание уйти. Но сейчас Хлебушек не думает о таком развитии событий.



Если «Рейнджерс» всё же обменяют Панарина, то, вероятнее всего, это будет сделано лишь для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость. Клуб не собирается выменивать такое же дорогое подобие Панарина. Само собой, Хлебушек — всё ещё топовый игрок, однако его контракт едва ли сможет потянуть любой другой клуб лиги.



Последим, какой будет реакция Артемия на всю критику, которая вылилась на него за провальную игру в плей-офф, но мне кажется, что игрок, который может набрать 90+ баллов за сезон и помочь клубу попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, всё ещё будет важной частью «Рейнджерс», — приводит слова Стэйпла The Athletic.