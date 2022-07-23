Политик — о Сергачёве: не так безопасно говорить о пропаже Федотова и затем ехать в Россию
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Член демократической партии Кэтрин Брайтбилл на своей странице в «Твиттере» высказалась о том, что российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв находится во время межсезонья в США.
«Рада видеть, что Сергачёв не вернулся в Россию. Кажется не таким уж безопасным сначала комментировать исчезновение Ивана Федотова, а затем отправиться домой на лето», — говорится в сообщении.
Напомним, российский голкипер ЦСКА, в мае подписавший соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», в начале июля был задержан в Санкт-Петербурге, после чего его отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.
Отметим, что в середине июля Сергачёв подписал новый восьмилетний контракт на $ 68 млн с «Тампой».
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