Политик — о Сергачёве: не так безопасно говорить о пропаже Федотова и затем ехать в Россию

Член демократической партии Кэтрин Брайтбилл на своей странице в «Твиттере» высказалась о том, что российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв находится во время межсезонья в США.

«Рада видеть, что Сергачёв не вернулся в Россию. Кажется не таким уж безопасным сначала комментировать исчезновение Ивана Федотова, а затем отправиться домой на лето», — говорится в сообщении.

Напомним, российский голкипер ЦСКА, в мае подписавший соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», в начале июля был задержан в Санкт-Петербурге, после чего его отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.

Отметим, что в середине июля Сергачёв подписал новый восьмилетний контракт на $ 68 млн с «Тампой».