Быков считает, после продления Жамнова ФХР должна объявить план развития хоккея в России
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Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков прокомментировал продление контракта между ФХР и Алексеем Жамновым, который продолжит работу в национальной сборной России.
«Если продлили, значит, доверяют и видят перспективу. Теперь надо ждать от ФХР действия — как они видят развитие хоккея России в нынешней ситуации, каков план действия сборной команды! Как мне кажется, ФХР должна уже была объявить об этом и опубликовать этот план. Или хотя бы своё видение ситуации. Может быть, Жамнов озвучит?» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Жамнов работал в сборной России в сезоне-2021/2022. Под его руководством российская команда заняла второе место на Олимпийских играх в Пекине.
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