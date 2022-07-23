Жамнов продолжит работу на посту главного тренера сборной России

Тренер Алексей Жамнов продолжит руководить национальной сборной России в сезоне-2022/2023. Контракт со специалистом рассчитан на один год. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Главный тренер – Жамнов, контракт уже подписан на год. Мы ему обещали, что в случае успеха на Олимпийских играх он продолжит. Своё обещание выполнили. Жамнов будет вести большую работу.
У нас была большая беседа — он будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых. Как старший тренер он должен быть в курсе нашего хоккейного хозяйства. Состав в декабре соберем из сильнейших. Никто не знает, когда нас опять возьмут в хоккейную семью. Это может случиться в любой момент, – приводит слова Третьяка «Матч ТВ».
Напомним, сборная России провела под руководством Алексея Жамнова олимпийский хоккейный турнир в феврале 2022 года. Российская команда в финале уступила финнам и стала серебряным призёром Олимпийских игр.
- 23 июля 2022
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