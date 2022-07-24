Ткачук раскрыл детали разговора с генменеджером «Калгари» и объяснил переход во «Флориду»

Нападающий «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал об обмене из «Калгари Флэймз» и разговорах на эту тему с генеральным менеджером «огоньков» Брэдом Треливингом, а также высказался о том, что уход Джонни Годро из «Флэймз» не повлиял на его решение покинуть клуб.
«Это был самый трудный телефонный звонок, который когда-либо был у меня в хоккее на любом уровне. Ничто даже близко не сравнится с этим. Это был очень честный разговор, очень эмоциональный для меня. Мы пообщались как друзья, потому что уважаем друг друга. Я хотел убедиться, что не оставлю «Калгари» ни с чем. Мы работали, всё было гладко. Брэд проделал невероятную работу, не зря он один из лучших генменеджеров в лиге. Думаю, мы оба довольны результатами.
Уход Годро? Это не имело никакого отношения. Это моя карьера. Я подписывал предыдущий контракт на три года. Мог бы заключить более длительный и заработать больше, но я хотел провести переоценку после промежуточной сделки, что я и сделал.
Почему именно «Флорида»? Мы сократили список до трёх команд, в которые я был бы рад перейти, но в конце концов «Пантерз» очень настаивали, всё произошло в течение дня. Больше всего меня привлекала конкурентоспособность и то, насколько они были хороши как команда и насколько сильными они будут в будущем. Шанс на победу был самым заманчивым. Не поймите меня неправильно, солнце, моря и пляж – это невероятно привлекательно, но возможность выиграть важнее всего», – приводит слова Ткачука Sportsnet.
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