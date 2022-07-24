Стало известно, как распределится зарплата новичка «Флориды» Мэттью Ткачука по сезонам

Сервис CapFriendly разъяснил, как распределится зарплата нападающего Мэттью Ткачука по новому контракту во «Флориде Пантерз». Напомним, форвард был обменян из «Калгари Флэймз» и заключил восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 76 млн (в среднем $ 9,5 млн за сезон).
Интересно, что ежегодно базовая зарплата Ткачука будет составлять $ 1 млн. Остальную часть в размере $ 68 млн он будет получать в качестве подписного бонуса. Таким образом, он становится защищённым от выкупа контракта, поскольку при подобном решении клуб будет обязан выплачивать игроку бонусную часть. Также в случае возможного локаута в течение срока действия контракта Ткачук может потерять базовую часть, а бонусную получит гарантированно.
Распределение зарплаты Мэттью Ткачука по сезонам выглядит следующим образом:
2022-2023 – $ 1 млн (базовая часть) + $ 8 млн (подписной бонус, выплачивается ежегодно 1 июля)
2023-2024 – $ 1 млн + $ 10,25 млн
2024-2025 – $ 1 млн + $ 10,25 млн
2025-2026 – $ 1 млн + $ 10,25 млн
2026-2027 – $ 1 млн + $ 9 млн
2027-2028 – $ 1 млн + $ 7,75 млн
2028-2029 – $ 1 млн + $ 6,5 млн
2029-2030 – $ 1 млн + $ 6 млн
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