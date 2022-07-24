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Стало известно, как распределится зарплата новичка «Флориды» Мэттью Ткачука по сезонам

Стало известно, как распределится зарплата новичка «Флориды» Мэттью Ткачука по сезонам
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Сервис CapFriendly разъяснил, как распределится зарплата нападающего Мэттью Ткачука по новому контракту во «Флориде Пантерз». Напомним, форвард был обменян из «Калгари Флэймз» и заключил восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 76 млн (в среднем $ 9,5 млн за сезон).

Интересно, что ежегодно базовая зарплата Ткачука будет составлять $ 1 млн. Остальную часть в размере $ 68 млн он будет получать в качестве подписного бонуса. Таким образом, он становится защищённым от выкупа контракта, поскольку при подобном решении клуб будет обязан выплачивать игроку бонусную часть. Также в случае возможного локаута в течение срока действия контракта Ткачук может потерять базовую часть, а бонусную получит гарантированно.

Распределение зарплаты Мэттью Ткачука по сезонам выглядит следующим образом:

2022-2023 – $ 1 млн (базовая часть) + $ 8 млн (подписной бонус, выплачивается ежегодно 1 июля)
2023-2024 – $ 1 млн + $ 10,25 млн
2024-2025 – $ 1 млн + $ 10,25 млн
2025-2026 – $ 1 млн + $ 10,25 млн
2026-2027 – $ 1 млн + $ 9 млн
2027-2028 – $ 1 млн + $ 7,75 млн
2028-2029 – $ 1 млн + $ 6,5 млн
2029-2030 – $ 1 млн + $ 6 млн

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