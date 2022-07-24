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«Айлендерс» претендует на обладателя Кубка Стэнли Назема Кадри

«Айлендерс» претендует на обладателя Кубка Стэнли Назема Кадри
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Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» заинтересован в подписании контракта со свободным агентом Наземом Кадри, сообщает The Athletic, ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» пытается сохранить нападающего, который помог команде выиграть Кубок Стэнли. Контракт Кадри с клубом завершился этим летом, предполагается, что он будет претендовать на долгосрочное соглашение с зарплатой в пределах от $ 7,5 млн до $ 8,5 млн.

Согласно данным CapFriendly, сейчас у «Айлендерс» свободны под потолком чуть больше $ 11 млн, но не подписаны контракты с Ноа Добсоном и Александром Романовым, права на которого «островитяне» выменяли у «Монреаль Канадиенс». В то же время, у шести форвардов ньюйоркцев есть действующие соглашения с клубом с зарплатой $ 5 млн и выше.

Минувший сезон стал для Кадри самым результативным в карьере. Он набрал 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата, а затем оформил ещё 15 (7+8) баллов в розыгрыше Кубка Стэнли.

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