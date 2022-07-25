В «Витязе» назвали приоритетные позиции для усиления состава

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о том, как клуб планирует усиливать состав.



«Однозначно идеального комплектования команды не бывает. Мы работаем в рамках бюджета того, который у нас есть. Благодаря нашим спонсорам у нас стабильное финансирование, спасибо большое им за это. Исходя из той ситуация, которая сложилась, считаю, что у нас добротный состав, сплав крепких середнячков и молодёжи.



Хотелось бы, чтобы молодые игроки, которые едут с нами на сбор в Минск, а до этого тренировались в Балашихе, в полный голос начали заявлять о себе. Это их шанс и его надо брать, когда он предоставляется, это очень благоприятный момент для них. А для опытных хоккеистов – это возможность доказать, что они не растеряли тот свой хороший уровень, который они имеют, а также улучшать его и показать, что не просто так столько лет они играют в КХЛ.



На сегодняшний день Джереми Рой уже получил российскую рабочую визу, и 25-26 числа должен появиться в Беларуси в расположении команды. Зак Митчелл так же ждёт документы из посольства, и мы его надеемся его увидеть на первой неделе сбора у себя. Хотим усилить центральную ось и договорились с ещё одним центральным нападающим-легионером, так же ищем ещё одного крайнего форварда», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью Варицкого читайте на «Чемпионате»: