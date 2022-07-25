«Надеюсь на порядочность Одетта и выплату им неустойки». Интервью с генменеджером «Витязя»

23 июля подмосковный «Витязь», перебравшийся этим летом из Подольска в Балашиху, завершил первый цикл подготовки к 15-му сезону КХЛ двусторонкой на арене имени Ю. Е. Ляпкина. В понедельник, 25 июля, команда Вячеслава Буцаева начинает 11-дневный сбор в Минске, в рамках которого «витязи» проведут три контрольных матча с «Адмиралом», «Сибирью» и «Северсталью».

Перед вылетом в столицу Беларуси эксклюзивное интервью «Чемпионату» дал генеральный менеджер команды Игорь Варицкий, в частности прокомментировавший ситуацию с канадским форвардом Даниэлем Одеттом, который сначала заключил новый контракт с российским клубом, а затем сообщил, что не приедет в расположение команды, в результате чего соглашение с игроком было расторгнуто. Также Варицкий объяснил нюансы селекционной работы подмосковного клуба, рассказал о целях команды на следующий сезон и ответил на другие ключевые вопросы.

«Одетт зависим от мнения родителей. Его агент сам удивился такому повороту событий»

— Какова официальная позиция «Витязя» в ситуации с Одеттом?

— Мы все видим, какая складывается ситуация. Мы были приятно удивлены, когда Даниэль, несмотря ни на что, согласился продлить контракт с нашим клубом, сказал, что никаких проблем не будет, и одним из первых поставил подпись под новым соглашением. Мы, соответственно, и не искали крайнего форварда в ударное звено и не планировали что-то менять. Все в клубе были спокойны, потому что канадский форвард готовил все необходимые документы для выступления и работы в России.

А потом вмешались какие-то обстоятельства семейного характера. Я думаю, он парень молодой и несколько зависим от мнения родителей, как и другие молодые игроки, что из Европы, что и из Северной Америки. Это мы, россияне, рано взрослеем, а там ребята более поздние. Поэтому на семейном совете они приняли решение, что Даниэль не поедет в Россию, что контракт будет расторгнут и, согласно регламенту КХЛ, они выплатят неустойку в 2/3 от суммы, так как это односторонний разрыв по инициативе хоккеиста.

Даниэль Одетт Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Вы уверены что «Витязь» увидит эти деньги?

— Я надеюсь на его слова и его порядочность. Агент игрока, Алёша Пилко, нас заверил, что всё будет строго по регламенту. Надо отдать работе Алёши должное, он до последнего уговаривал Даниэля не расторгать контракт и поехать в Россию. Пилко сам удивился такому повороту событий и был в этой ситуации на стороне клуба, и дело тут не в финансовой, а больше в имиджевой составляющей для его агентства.

«Финны отказались ехать в КХЛ. «Витязю» нужен был праворукий защитник на первое большинство»

— Рой и Митчелл точно присоединятся к команде в Минске?

— На сегодняшний день Джереми уже получил российскую рабочую визу, и 25-26-го числа должен появиться в Беларуси в расположении команды. Зак так же ждёт документы из посольства, и мы его надеемся его увидеть на первой неделе сбора у себя.

— Вы один из сильнейших менеджеров КХЛ по привлечению в команду иностранцев. Чем вас заинтересовали эти игроки?

— С учётом того, что все легионеры у нас поменялись и финны отказались ехать, в связи с известными обстоятельствами, нам был нужен защитник, желательно праворукий на первое большинство и вообще для игры в неравных составах. Я посмотрел на Роя, он мне понравился, парень хорошо катается, праворукий, дай бог, чтобы всё сложилось.

«Договорились с ещё одним центральным нападающим-легионером и ищем крайнего форварда»

— Митчелл уже имеет опыт выступления в нашей лиге, какую роль видите для него в «Витязе»? Мне он запомнился как, скорее, «рабочая лошадка».

— Не скажу, что он «пахарь». Зак знаком нашему главному тренеру Вячеславу Буцаеву, у которого в «Нефтехимике» он провёл очень добротный сезон, а затем получил практику в Риге и Минске. Хороший центральный нападающий, тоже «правша», хорош на вбрасываниях. Может, он и не такой скоростной, каким у нас был Дэнфорт, но если их сравнить, то Митчелл может хорошо распоряжаться шайбой, а тренерский штаб подберёт под него крайних нападающих.

В этой связи была надежда на Одетта, он как раз скоростной крайний форвард. Не соглашусь с вами, что он «черновой», он больше игрового плана – плеймейкер, неплохо играет в большинстве. Посмотрим, как ему будут помогать партнёры, а то, что он может хорошо распорядиться шайбой, у меня сомнений не вызывает.

Зак Митчелл Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— У вас остаётся ещё три вакансии для иностранцев, идёт ли какая-то работа в этом направлении?

— Хотим усилить центральную ось и договорились с ещё одним центральным нападающим-легионером, также ищем ещё одного крайнего форварда.

«Не знаю, почему на Буцаева вешают ярлык — оборонительный хоккей»

— При Белове и Кравеце «Витязь» не всегда попадал в плей-офф, но за командой было интересно смотреть — играли от себя, в атаку, никого не боялись. Обыгрывали ЦСКА, СКА, «Динамо» в том числе и в гостях, в очень хорошем стиле выиграли два года назад Кубок мэра Москвы. При Бабенко, на мой взгляд, команда стала более системной и играла в первую очередь от обороны.

За Буцаевым ещё с «Нефтехимика» идёт репутация тренера, который тоже пляшет «от печки», много схем и тактики, где-то жертвует зрелищностью в угоду результату и борьбе за плей-офф. Какой вы видите подмосковную команду при новом главном тренере?

— Начнём с того, что предыдущие главные тренеры, как вы говорите, играли в атакующий хоккей, но любая тактика зависит от исполнителей, от тех игроков, которые есть у тебя в команде. Считаю, что у нас был убойный состав в сезоне-2016/2017, когда мы вышли в плей-офф, и при Михаиле Григорьевиче Кравеце тоже были две очень сильные пятёрки: иностранцы и звено Сёмина-Макеева. Тут всё зависит от наличия игроков.

Не знаю, почему на Вячеслава Геннадьевича Буцаева вешают какой-то ярлык – оборонительный хоккей. Скажу по себе: играть в оборонительный хоккей куда сложнее, чем бегать вперёд с «шашками» в давление, это должны делать умные, обученные игроки. Привить хоккей от обороны – сложная кропотливая работа, все мы знаем пример Петра Ильича Воробьёва. Перед любым тренером ставятся определённые задачи, и Буцаев тут не исключение.

Мы видим мировой хоккейный тренд, особенно на примере финнов, доминирующих в последние годы, они что, играют в атакующий хоккей? Все же жалуются – и команды соперников, и специалисты – что они играют в закрытый хоккей, но при этом он даёт результат.

Игорь Варицкий с тренерским штабом Фото: Денис Дюдюев ХК «Витязь»

— В Балашихе четыре сезона играл «Авангард». Хоккей Хартли можно описать словами «пошли в форчек, отобрали, зашли в зону, бросили, добили», это принесло им Кубок Гагарина и ещё один выход в финал. Вам самому такой хоккей нравится или вы сторонник «выжидательно-позиционной» тактики?

— Нет идеального хоккея. Кому-то нравится то, что делал Хартли, кому-то нравится хоккей, в который играют другие команды. Есть результат, это главное, команда с этой тактикой взяла Кубок. А «нравится – не нравится» – тут нет однозначного ответа.

«Личное мнение — интереснее вернуть КХЛ к формату Суперлиги»

— КХЛ сейчас согласовывает формат плей-офф на новый сезон. Каков ваш взгляд на то, как должен проходить розыгрыш Кубка Гагарина весной 2023 года?

— Честно, для меня этот вопрос непринципиальный: оставить всё как было и играть плей-офф до финала в рамках одной конференции или же сразу с первого раунда делать перекрёстный плей-офф «Восток – Запад». Но тут главное, чтобы до начала сезона мы понимали, по каким правилам играем.

Моё личное субъективное мнение — вернуться к формату Суперлиги: отыграть сезон и определить общую таблицу, так будет для всех интереснее. По итогам регулярки в плей-офф выходят первые 16 команд, и дальше в кубке Гагарина 1-е место играет с 16-м, 2-е с 15-м и так далее. А то у нас из года в год те же самые сильные и интересные команды встречаются между собой на стадии финала конференции.

— Это разумная позиция, но вам скажут: тогда может получиться так, что ЦСКА, СКА или другие клубы уже в первом раунде будут летать через всю страну на Дальний Восток и обратно, и сил на дальнейший розыгрыш Кубка, с учётом, что все матчи идут через день, командам может просто не хватить, они банально не восстановятся.

— Ну а что делать? У нас большая страна, и команды летают не на рейсовых самолётах, а на комфортных чартерах. Те команды, которые вы назвали, должны по своему статусу решать серию за четыре игры, и я не вижу в этом ничего страшного, чтобы слетать на два матча в Хабаровск, Владивосток или в Сибирь. Таково моё мнение.

Игорь Варицкий Фото: Денис Дюдюев ХК «Витязь»

«У «Витязя» добротный состав — сплав крепких середнячков и молодёжи»

— Вы и Михаил Головков как оцениваете работу клуба в межсезонье на трансферном рынке и, соответственно, текущий состав, с которым через месяц будете заходить в сезон?

— Однозначно идеального комплектования команды не бывает. Мы работаем в рамках бюджета того, который у нас есть. Благодаря нашим спонсорам у нас стабильное финансирование, спасибо большое им за это. Исходя из той ситуации, которая сложилась, считаю, что у нас добротный состав, сплав крепких середнячков и молодёжи.

Хотелось бы, чтобы молодые игроки, которые едут с нами на сбор в Минск, а до этого тренировались в Балашихе, в полный голос начали заявлять о себе. Это их шанс, и его надо брать, когда он предоставляется, это очень благоприятный момент для них. А для опытных хоккеистов это возможность доказать, что они не растеряли тот свой хороший уровень, который они имеют, а также улучшать его и показать, что не просто так столько лет они играют в КХЛ.

— Обязан ли «Витязь» в этом сезоне решать задачу выхода в плей-офф, где команда не играла уже два года?

— Естественно, невыход в плей-офф, если, не дай бог, это случится, будет большим разочарованием для всего клуба. Но никто сейчас об этом не думает, все мысли только о том, как решить поставленную задачу. А участие в розыгрыше Кубка Гагарина — это минимальная задача, поставленная перед нами. Но не бывает ничего невозможного.

Искренне считаю, что по составу, который у нас есть, и по общей ситуации, которая сейчас в лиге, мы просто обязаны выходить в плей-офф. Понятно, что в КХЛ стало на два клуба меньше, но я убеждён, что мы не слабее, а где-то и сильнее большинства команд из второй половины, начиная, скажем, с 5-го места в конференции.

Не хочу сейчас подробно обсуждать и разбирать конкурентов, но нам по плечу с теми хоккеистами, что есть в нашем распоряжении, выходить и их обыгрывать. Мы это уже не раз делали и доказывали, что способны на многое, обыгрывая грандов нашего хоккея. Тут главное забирать «свои» очки, которых как раз нам не хватало для выхода в постсезон в предыдущие сезоны, и теряли мы их как раз таки в противостоянии с прямыми конкурентами. Потом был героизм – обыгрывали ЦСКА, СКА, команды из топ-3 в конференциях, но этого, увы, уже не хватало. Статистика и практика показывает, что надо обыгрывать соседей по таблице, в играх, как раньше говорилось «за шесть очков», а теперь за четыре и тем самым решать свои задачи.

— «Авангард» много сделал здесь в Балашихе в рамках развития, так называемого «Matchday», когда болельщик приходит не только на сам матч, а проводит на арене и в окрестностях весь день, а игра является только вишенкой на торте в этом калейдоскопе услуг и развлечений. Как будет развиваться на ставшей для вас новой арене клубный маркетинг и медиасоставляющая?

— Очень надеюсь что «Витязь» сможет сделать качественный скачок в этом направлении. Специальные службы, которые есть и в клубе, и в городе, уже этим активно занимаются. Мы встречались с главой города по этому вопросу, он уверяет, что команда нужна региону и администрация будет проявлять интерес к клубу. Жители города уже привыкли к хорошему, качественному хоккею и тому, что его окружает.

С учётом, что тут будет базироваться наша команда МХЛ «Русские Витязи», отдельно будем делать программы и мероприятия для детей. Так что очень надеюсь, что болельщики будут заполнять арену и команда станет своей в Балашихе. Готовится праздник к матчу-открытию с Омском, что придаёт встрече дополнительные оттенки.

Так что мы ждём 3 сентября полный стадион как болельщиков «Витязя», так и «Авангарда», которые здесь, несомненно, ещё остались. Конечно, совместные усилия клуба и города не должны остаться незамеченными. Ну и от нас многое зависит: наша задача — показывать красивый и зрелищный хоккей, тогда и в сфере маркетинга и медиа всё будет развиваться быстрее.