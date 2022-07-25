Генменеджер «Витязя»: мы не слабее команд, начиная с 5-го места в Западной конференции

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился мнением о перспективах подмосковного клуба. Функционер полагает, что «Витязь» может конкурировать со многими командами лиги.



«Естественно не выход в плей-офф, если не дай Бог, это случится, будет большим разочарованием для всего клуба. Но никто сейчас об этом не думает, все мысли только о том, как решить поставленную задачу. А участие в розыгрыше Кубка Гагарина это минимальная задача, поставленная перед нами. Но не бывает ничего невозможного.



Искренне считаю, что по составу, который у нас есть и по общей ситуации, которая сейчас в лиге, мы просто обязаны выходить в плей-офф. Понятно, что в КХЛ стало на два клуба меньше, но я убеждён, что мы не слабее, а где-то и сильнее большинства команд из второй половины, начиная, скажем, с 5-го места в конференции.



Не хочу сейчас подробно обсуждать и разбирать конкурентов, но нам по плечу с теми хоккеистами, что есть в нашем распоряжении, выходить и их обыгрывать. Мы это уже не раз делали и доказывали, что способны на много, обыгрывая грандов нашего хоккея. Тут главное забирать «свои» очки, которых как раз нам не хватало для выхода в постсизон в предыдущие сезоны, и теряли мы их как раз таки в противостоянии с прямыми конкурентами. Потом был героизм – обыгрывали ЦСКА, СКА, команды из топ-3 в конференциях, но этого, увы, уже не хватало. Статистика и практика показывает, что надо обыгрывать соседей по таблице, в играх, как раньше говорилось «за шесть очков», а теперь за четыре и тем самым решать свои задачи», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Гудкову.

Полное интервью Варицкого читайте на «Чемпионате»: